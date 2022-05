Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata | 504 contagi e 5 morti | bollettino 5 maggio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Insono 504 i nuovi casi dio da coronavirus, 6, su un totale di 2.052 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 5 decessi per-19. Sono i dati delregionale della task forceriferito alle24 ore. Le persone decedute risiedevano ad Avigliano, Chiaromonte, Melfi (2) e Tricarico. Nella stessa giornata sono state registrate 593 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 109 (-4) di cui 3 in terapia intensiva: 76 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 29.791. Per la vaccinazione, ieri somministrate 256 dosi. Finora 468.137 lucani hanno ricevuto la prima dose del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 43.947 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime… - sole24ore : ?? Il presidente #Zelensky è intervenuto alla #ChathamHouse, #thinktank di #Londra, lasciando intendere che, almeno… - sole24ore : ?? «L'errore di #Putin è stato pensare che le nostre differenze e la difesa dei diritti fossero un segno di debolezz… - Frances39747547 : Da ultime notizie tg Il Presidente Draghi risponde a Conte in merito alla richiesta di un incontro prima di partire… - ennatrasporti : Enna – Il Comune aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa -

Lesulla guerra in Ucraina, in diretta Nell'ultima settimana, erano state registrate incursioni da parte di droni ucraini TB - 2 (di fabbricazione turca) nell'area dell'isola dei ...(Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione: Ancora un incidente mortale sulla A4: tragico scontro tra 3 camion tra Latisana e Portogruaro Il loro dipendente morì schiacciato ...Il fine settimana di Coppa del Mondo di scherma è tutto dedicato alla sciabola. Se gli uomini sono impegnati a Madrid, le donne sono protagonista in Tunisia ad Hammamet. Saranno dieci le azzurre che p ...Noi ce ne andiamo con opinioni differenti in merito e, per non bisticciare e metabolizzare le tante cose di Ivrea, facciamo un’ultima sosta con pranzo al sacco sulla passerella ciclopedonale Natale ...