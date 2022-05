U&D | 7 anni fa la vita di Catia Franchi è cambiata | “Ho scelto di vivere”

(Di venerdì 6 maggio 2022)si è raccontata in un’intervista al magazine di Uomini e Donne. La dama ha svelato di avere cambiato il suo stile disettefa, a causa di un episodio che l’ha segnata. La rinascita diè una delle protagoniste del parterre femminile di Uomini e Donne. La 57enne originaria di Bologna non è solo la sorella della stilista Elisabetta. La dama ha raccontato alla rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi che fino a settefa, era felicemente sposata con due figli (un maschio e una femmina). Dopo una visita dal medico, le è stato diagnosticato un tumore: “Uscita dall’ambulatorio ho avuto un solo pensiero, hodi ...

Advertising

SCBastia : ?? ????.????.???? ?? @Collectif5mai92 Era un 5 di maghju... 30 anni sò passati ma u dulore è e lacrime sò sempre quì...… - SCBastia : ?? ????.????.???? ?? @Collectif5mai92 U 5 di maghju… Un ghjornu neru… Per elli, ùn ci ne scurderemu mai… ?? - SCBastia : ?? ????.????.???? ?? @Collectif5mai92 Cummemurazione di u 30esimu anniversariu davant’à a stela di Furiani ?? ?? ?????? ??????… -

Corriere dello Sport

... treni,- Bahn e tram. Ciò significa che chiunque acquisti il biglietto a Francoforte potrà viaggiare anche su treni regionali e autobus in Baviera o nel Meclemburgo - Pomerania occidentale. Sono ...... solo 82 Euro ! - 40% Geox Snake K, Scarpe da Ginnastica Uomo, Beige (Dark Beige/Orange), 41 EU 59.90 Compra ora - 45% GeoxDublin, Scarpe Oxford Uomo, Black, 42 EU 54.90 Compra ora Super ... Rappresentativa U.18 Lnd-Pisa Primavera finisce in parità L’On Luisa Lantieri, con le sue proverbiali battaglie, si è sempre impegnata per difendere i diritti dei cittadini ad avere a disposizione un servizio sanitario non solo funzionante ma anche a dime ...Una delegazione di Amnesty International, guidata dalla segretaria generale Agnès Callamard, si è recata negli ultimi giorni nell’oblast di Kiev e ha incontrato sopravvissuti, familiari di vittime e a ...