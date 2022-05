Ucraina – Ognibene LeU | è una vera e propria guerra per procura

(Di venerdì 6 maggio 2022) – “Non è ignominioso definire questa unaper. E non c’è neanche nessun pregiudizio antiamericano. Basta leggere le dichiarazioni di Biden per capire che questa è diventata unaRussia contro Stati Uniti”. Lo scrive Daniele(nella foto), capogruppo di Liberi e Uguali in consiglio regionale del Lazio, sul suo profilo facebook. “Unache gli Stati Uniti vogliono far continuare non per garantire pace e sicurezza in, ma per distruggere Putin”. “Questa è unaper, per interposto Paese. Come dice l’economista Jeffrey Sachs ‘I leader sono pronti a combattere fino all’ultimo ucraino'”.

Agenzia askanews

