Ucraina: Guerini, inviamo armi su mandato del Parlamento (Di venerdì 6 maggio 2022) "Il Governo sta lavorando a sostegno dell'Ucraina secondo le indicazioni che sono state date dal Parlamento con una risoluzione che è stata votata a larghissima maggioranza, quasi all'unanimità, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "Il Governo sta lavorando a sostegno dell'secondo le indicazioni che sono state date dalcon una risoluzione che è stata votata a larghissima maggioranza, quasi all'unanimità, in ...

Advertising

lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - AndreaMarcucci : Le parole del ministro Guerini oggi in commissione Difesa sono state inequivocabili, anche sulle armi difensive inv… - Ettore_Rosato : Le posizioni del ministro #Guerini sono coerenti con quelle dei Paesi che sostengono l’#Ucraina nel diritto alla di… - antoniosalento : RT @OrtigiaP: DUNQUE SIAMO IN GUERRA CONTRO LA RUSSIA. Il Minis. della Difesa #Guerini si lascia sfuggire il vero senso dell'invio di armi… - news_mondo_h24 : Armi in Ucraina, Conte: “Le parole del ministro Guerini sono allarmanti” -