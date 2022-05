Ucraina: Conte, 'non vogliamo sentir parlare di armi ma di svolta negoziato' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Dopo 70 giorni di guerra non vogliamo sentir parlare di armi sempre più pesanti ma di una svolta decisa per un negoziato. Servono soluzioni diplomatiche per mettere fine al conflitto. È giusto e doveroso che il Parlamento possa esprimere un chiaro indirizzo e che il Governo lo ascolti". Lo ribadisce il leader del M5S Giuseppe Conte in un post su Facebook. Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Dopo 70 giorni di guerra nondisempre più pesanti ma di unadecisa per un. Servono soluzioni diplomatiche per mettere fine al conflitto. È giusto e doveroso che il Parlamento possa esprimere un chiaro indirizzo e che il Governo lo ascolti". Lo ribadisce il leader del M5S Giuseppein un post su Facebook.

