(Di venerdì 6 maggio 2022) Il tempo della gavetta è finito per l’ex ballerino Dopo le positive esperienze in conduzione, la Rai ha deciso di puntare su di lui per un nuovo programma di varietà indirizzato ad un pubblico giovanile. Dopo essere cresciuto nella scuola di Amici L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Stefano De Martino pronto a tornare in Rai: tutto quello che c’è da sapere - tuttopuntotv : Stefano De Martino pronto a tornare in Rai: tutto quello che c’è da sapere #amici21 - ParliamoDiNews : Stefano De Martino, arriva la lieta notizia: il suo sorriso dice tutto #stefano #martino #arriva #lieta #notizia… - BChiara3 : @conuncriterio - Quello che Stefano de Martino quando stash l’ha votato ha detto “sono stupito che tu l’abbia votat… - LaMammaN1 : -

... a Erice, Trapani, lo scorso 26 dicembre, il giorno di Santo. Secondo la Procura di Palermo, l'indagato, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, sarebbe responsabile dell'uccisione di...In giuriaDe, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto : saranno sempre loro, anche in semifinale, a giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini e a votarle. Rudy Zerbi e ...Stefano De Martino, arriva la consacrazione definitiva: la decisione Rai fa sognare tutti! Il tempo della gavetta è finito per l'ex ballerino ...Svolta sull'omicidio del 38enne Salvatore Martino, trovato morto nel prefabbricato dove viveva in contrada Pegno, a Erice, Trapani, lo scorso 26 dicembre, il giorno di Santo ...