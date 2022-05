Sì | i soldati russi a Mariupol hanno eretto una statua per la «nonnina» con la bandiera rossa

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il 6 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un tweet pubblicato il giorno precedente, secondo cui asarebbe stata eretta unaper celebrare «lache andò incontro alle forze di Kiev con la, pensando che fossero le truppe russe». Secondo quanto riferisce l’autore del tweet, «l’anziana rifiutò il cibo daiucraini e loro le strapparono ladi mano e la calpestarono». Si tratta di una notizia vera. Secondo quanto ha riportato l’agenzia Ansa in un articolo pubblicato il 6 maggio 2022, laè stata svelata daiil 5 maggio e rappresenta un’anziana di Kharkiv (Ucraina) «russofona e ...

Advertising

HuffPostItalia : Sui treni frigo migliaia di corpi di soldati russi. Kiev: “Mosca li ha abbandonati” - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati sul campo di battaglia e nelle case dei villag… - RaiNews : Cadaveri di soldati russi lasciati dalle truppe di Mosca in vagoni frigorifero nel corso della loro ritirata. Sono… - Telebari : Ucraina, la Procura di Bari apre un'indagine su 'crimini di guerra' dei soldati russi - #Bari #Notizie #News -… - AntonioDonatoPa : RT @apri_la_mente: Secondo il Ministero della difesa ucraino dopo 75 giorni di guerra sono morti oltre 26000 militari russi, circa 350 al g… -

...inviare in Ucraina ci sarebbe anche un sistema cibernetico in grado di 'rubare' i droni...sua integrazione con l'inglese Orcus - in aggiunta al sistema Guardian di Leonardo - fornisce ai(...Kiev accusa idi aver sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di ... Due mogli deidel Battaglione Azov hanno incontrato il Papa, è stato 'un momento storico. ...La stima dei costi della Russia si basa sui salari dei soldati al fronte, le armi, le munizioni e le riparazioni dell'equipaggiamento ...Cadaveri di soldati russi riempiono le strade ucraine dopo il passaggio distruttivo della guerra. Kiev offre loro una degna sepoltura.