Rifiuti | Zolezzi M5S | ' per Europa inceneritori in fondo a classifiche impianti'

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “In quanto impianto che brucia, un inceneritore, anche se di ultima generazione, spreca energia, inquina e aggrava la crisi climatica con le sue emissioni di gas serra, mettendo in pericolo anche la salute delle persone. Questi sono fatti incontrovertibili, sono la ragione per cui l'colloca l'incenerimento inalla gerarchia di gestione deied esclude questida ogni forma di finanziamento comunitario, in quanto contrastanti con il principio Dnsh, non fare danni significativi”. Così Alberto, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente e medico pneumologo. “Un recente studio condotto in tre Paesi europei da Zero Waste Europe –aggiunge- conferma che le persone che vivono nelle vicinanze degli ...