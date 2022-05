Quartapelle in Ucraina, 'stanno respingendo i russi, ora serve sostegno adeguato' (Di venerdì 6 maggio 2022) "In Italia non ci si rende conto, gli ucraini stanno riconquistando pezzi di territorio occupati dai russi, stanno respingendo l'esercito russo. Noi abbiamo visitato le zone liberate. Questo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) "In Italia non ci si rende conto, gli ucrainiriconquistando pezzi di territorio occupati dail'esercito russo. Noi abbiamo visitato le zone liberate. Questo è ...

