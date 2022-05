Napoli, annuncio a sorpresa del presidente: De Laurentiis spiazzato (Di venerdì 6 maggio 2022) Importanti dichiarazioni giungono in casa Napoli da parte del presidente del club per il terzino sinistro, di cui gli azzurri sono alla ricerca ormai da una stagione. È ben noto che al Napoli di Aurelio De Laurentiis manchi da tempo una pedina per definire l’organico del tutto completo. Si tratta di un terzino sinistro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) Importanti dichiarazioni giungono in casada parte deldel club per il terzino sinistro, di cui gli azzurri sono alla ricerca ormai da una stagione. È ben noto che aldi Aurelio Demanchi da tempo una pedina per definire l’organico del tutto completo. Si tratta di un terzino sinistro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : Svolta per la porta del Napoli: arriva l’annuncio dell’agente di Ospina! - #Svolta #porta #Napoli: #arriva - NapoliCM : ???? Addio Ospina al Napoli, clamoroso annuncio dell'agente: 'Vi dico la verità' ??? - gilnar76 : Svolta per la porta del #Napoli: arriva l’annuncio dell’agente di Ospina! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - agenzialap : Hostess/ modella cerca lavoro a Napoli su - agenzialap : Ragazza cerca lavoro come modella / indossatrice a Napoli su -