Napoli a cena | lunga chiacchierata De Laurentiis-Spalletti Il retroscena

Advertising

Corriere : Fratelli d’Italia, i dirigenti napoletani a cena a Milano tra le foto del Duce: «Solo goliardia» - marinabeccuti : Il Napoli a cena con De Laurentiis - Torinogranatait : Il Napoli a cena con De Laurentiis - MundoNapoli : Cdm: “Napoli, ieri una nuova cena in vista della sfida al Torino: spunta la promessa della squadra a De Laurentiis - gilnar76 : Cena #Napoli, le richieste di Spalletti e De Laurentiis per il finale di stagione #Forzanapoli #Napolicalcio… -

Così come promesso, Aurelio De Laurentiis è tornato ieri a Castel Volturno. Il presidente ha assistito alla seduta di allenamento del Calcioa bordo campo. In serata, poi,con la squadra come da programma. Intanto Spalletti ha ritrovato Rrahmani che dopo due giorni di lavoro preventivo si è aggregato al resto del gruppo. Di ...Da solo, come ha sempre fatto Gc01/03/2013 - campionato di calcio serie A /- ...cambio di atteggiamento di Aurelio De Laurentiis ieri prima in visita a un istituto tecnico e poi a...Aurelio De Laurentiis si è rivisto con la squadra in un ristorante di Pozzuoli, per quella che adesso potrebbe diventare un'abitudine.In vista del match di domani con il Torino, ieri sera il Napoli è stato riunito a cena a Pozzuoli dal presidente Aurelio De Laurentiis. Presenti giocatori, staff tecnico e dirigenti per ...