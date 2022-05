Mbappé Real Madrid, dalla Francia rilanciano: incontro già programmato (Di venerdì 6 maggio 2022) Mbappé Real Madrid, nuove voci dalla Francia avvicinano l’attaccante ai Blancos. incontro già programmato tra le due parti Come riferito da RMC Sport, il Real Madrid è ancora fiducioso di poter ingaggiare Kylian Mbappé a parametro zero al termine di questa stagione. Il ragazzo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il PSG, che anzi potrebbe rimanere beffato. In programma settimana prossima ci sarebbe infatti un incontro tra gli agenti del giocatore e alcuni esponenti della dirigenza madrilena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022), nuove vociavvicinano l’attaccante ai Blancos.giàtra le due parti Come riferito da RMC Sport, ilè ancora fiducioso di poter ingaggiare Kyliana parametro zero al termine di questa stagione. Il ragazzo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il PSG, che anzi potrebbe rimanere beffato. In programma settimana prossima ci sarebbe infatti untra gli agenti del giocatore e alcuni esponenti della dirigenza madrilena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

