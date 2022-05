Lorella Cuccarini, colpo basso prima della semifinale: “Che falsa!”. La sua credibilità ne esce e pezzi (Di venerdì 6 maggio 2022) Non tira aria buona per Lorella Cuccarini. Le sue frasi al centro del mirino: sotto accusa la sua correttezza e la sua sincerità Lorella Cuccarini (Youtube)Si sta avvicinando la semifinale di Amici21. I concorrenti rimasti in gioco, con i propri coach, si stanno impegnando al massimo delle proprie forze per riuscire a dare il massimo e a conquistare la tanto desiderata finale. La squadra con più concorrenti in gara è quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, a cui sono rimasti Sissi, Serena ed Alex. Durante la puntata del daytime andata in onda giovedì 5 maggio, però, la coach di Alex e Sissi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su un altro concorrente. Le sue parole sono state sentite da tutti e il giudizio, nei confronti di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 maggio 2022) Non tira aria buona per. Le sue frasi al centro del mirino: sotto accusa la sua correttezza e la sua sincerità(Youtube)Si sta avvicinando ladi Amici21. I concorrenti rimasti in gioco, con i propri coach, si stanno impegnando al massimo delle proprie forze per riuscire a dare il massimo e a conquistare la tanto desiderata finale. La squadra con più concorrenti in gara è quella di Raimondo Todaro e, a cui sono rimasti Sissi, Serena ed Alex. Durante la puntata del daytime andata in onda giovedì 5 maggio, però, la coach di Alex e Sissi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su un altro concorrente. Le sue parole sono state sentite da tutti e il giudizio, nei confronti di ...

cioccoblock : Ludovica è un incrocio tra Sara Croce e Lorella Cuccarini. #Uominiedonne - CorriereCitta : Amici: Lorella Cuccarini dice addio al programma - Misiddia_ : Prossime canzoni dedicate a: Stefania Pezzopane, Maurizia Paradiso, Sarah Kennedy e Foti Anna, Lorella Cuccarini, L… - stirpedimatto : se lorella cuccarini non fa cantare the man di taylor swift a sissi in finale io faccio la pazza deve iniziare a tremare - lucimasi429 : RT @SasatoreS: Lorella Cuccarini e la sua fottuta paura del muratore mio dio lei ha ragione! -