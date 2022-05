LIVE Lecce-Pordenone, 38^ giornata di Serie B: salentini a un passo dalla A, la... (Di venerdì 6 maggio 2022) Lecce e Pordenone si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentottesima giornata di Serie B: segui la diretta testuale di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di venerdì 6 maggio 2022)si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentottesimadiB: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Lecce-Pordenone, 38^ giornata di Serie B: salentini a un passo dalla A, la... - Mediagol : LIVE Lecce-Pordenone, 38^ giornata di Serie B: salentini a un passo dalla A, la... - SalentoSport : #LIVE! #LECCE-#PORDENONE, il #tabellino - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali Serie B, oggi giornata decisiva: Serie B, oggi giornata deci… - MaurizioDellat3 : Stasera Lecce- Pordenone valida per la promozione in A, Poi Genoa -Juve, essendo Gobbo mi trovo in un grosso dilemm… -