Lazio e Roma, c'è concorrenza inglese per un centrocampista (Di venerdì 6 maggio 2022) Lazio e Roma non mollano Florian Grillitsch: sul centrocampista austriaco, in scadenza con l'Hoffenheim, ci sono anche Arsenal e Newcastle,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)non mollano Florian Grillitsch: sulaustriaco, in scadenza con l'Hoffenheim, ci sono anche Arsenal e Newcastle,...

Advertising

AlfredoPedulla : La #Roma: “Offriamo il biglietto ai tifosi di #Bodo”. La #Lazio: “L’aumento? Tanto non sarebbero venuti lo stesso”.… - EnricoTurcato : +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima… - pisto_gol : Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gl… - ___ehe__ : @Gabriele_Leask Essere di Milano e tifare inter è come essere di Roma e tifare Lazio, ti piace la merda fumante - sportli26181512 : Lazio e Roma, c'è concorrenza inglese per un centrocampista: Lazio e Roma non mollano Florian Grillitsch: sul centr… -