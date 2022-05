Lazio, Acerbi: «Sampdoria? Ci servono i tre punti per l’Europa» (Di venerdì 6 maggio 2022) Acerbi ha parlato alla vigilia del match tra Lazio e Sampdoria, in programma domani sera. Queste le sue parole Acerbi ha parlato alla vigilia del match tra Lazio e Sampdoria, in programma domani sera. Queste le sue parole, riportate dal match program del club biancoceleste: SFIDA – «Domani sarà una partita difficile, contro una squadra in fiducia e che cercherà i punti necessari per la salvezza matematica. Ma noi vogliamo fare bene e conquistare punti per centrare l’Europa». GOL – «La rete di sabato è in primis dedicata a tutto l’impegno messo dalla squadra in questa stagione. Spero che possa risultare decisiva per centrare l’Europa. Noi abbiamo sempre lottato in ogni momento e sarebbe il giusto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)ha parlato alla vigilia del match tra, in programma domani sera. Queste le sue paroleha parlato alla vigilia del match tra, in programma domani sera. Queste le sue parole, riportate dal match program del club biancoceleste: SFIDA – «Domani sarà una partita difficile, contro una squadra in fiducia e che cercherà inecessari per la salvezza matematica. Ma noi vogliamo fare bene e conquistareper centrare». GOL – «La rete di sabato è in primis dedicata a tutto l’impegno messo dalla squadra in questa stagione. Spero che possa risultare decisiva per centrare. Noi abbiamo sempre lottato in ogni momento e sarebbe il giusto ...

