La ‘ndrangheta stava progettando un attentato a Nicola Gratteri

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un progetto dida parte dellaai danni del procuratore di Catanzaro,. A rivelare l’allarme lanciato da oltreoceano dai servizi di sicurezza di un Paese straniero e trasmesso ai Servizi segreti italiani è il Fatto Quotidiano secondo cui probabilmente sarebbe stato appreso “grazie a un’intercettazione”. La notizia di un progetto di, che fonti confermano all’Adnkronos, ha portato al rafforzamento della scorta del procuratore. “Sulla vicenda – sottolinea il giornale diretto da Marco Travaglio – è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Salerno, competente sulle inchieste in cui sono parti offese i magistrati del distretto di Catanzaro”. Dopo aver appreso la notizia, il Copasir ha fatto scattare l’acquisizione di ulteriori informazioni. A quanto si ...

