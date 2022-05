Il dirigente Chiellini | «Il prodotto calcio è vecchio | apriamo ai playoff»

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nell’intervista rilasciata oggi a La Stampa, Giorgioparla già da, anche se deve ancora appendere gli scarpini al chiodo. «Ilitaliano deve svecchiarsi, la mentalità è troppo conservatrice. Stadi, eventi per tutta la famiglia, format dei campionati: bisogna aprirsi al cambiamento o finirà tutto».scende nel dettaglio della ricetta per cambiare il. «Vanno cambiate le regole e soprattutto la mentalità. Anche le migliori proposte innovative faticano a passare, c’è un conservatorismo eccessivo. Nel mondo delle imprese e degli investimenti, quando una cosa va fatta, si fa. E le occasioni si sfruttano. Nelle novità sono vissute come una minaccia anziché come un’opportunità. Ma così si rischia di rompere il giocattolo». Stadi e ...

