Giro d’Italia 2022, Pello Bilbao: “Un buon modo di cominciare il Giro, avevo perso posizioni dopo la caduta ai meno 2 km” (Di venerdì 6 maggio 2022) Scroscio di applausi per Mathieu Van der Poel, primo trionfatore al Giro d’Italia 2022. Il fenomeno della Alpecin-Fenix ha battezzato la Corsa Rosa imponendosi in volata su Biniam Girmay al termine del duro strappo conclusivo; grande deluso di giornata Caleb Ewan, caduto a pochi metri dalla linea del traguardo. Scorrendo la classifica spicca la terza posizione del basco Pello Bilbao, bravo a distinguersi in un finale decisamente alla sua portata. Il vice-capitano della Bahrain-Victorious (posto che Mikel Landa sia l’uomo di classifica designato: le gerarchie in seno al team di Franco Pellizotti sono piuttosto fluide) sembrava addirittura in lizza per il successo ma ha dovuto cedere il passo ai più quotati Van der Poel e Girmay. La cronometro di domani potrebbe vedere ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Scroscio di applausi per Mathieu Van der Poel, primo trionfatore al. Il fenodella Alpecin-Fenix ha battezzato la Corsa Rosa imponendosi in volata su Biniam Girmay al termine del duro strappo conclusivo; grande deluso di giornata Caleb Ewan, caduto a pochi metri dalla linea del traguardo. Scorrendo la classifica spicca la terza posizione del basco, bravo a distinguersi in un finale decisamente alla sua portata. Il vice-capitano della Bahrain-Victorious (posto che Mikel Landa sia l’uomo di classifica designato: le gerarchie in seno al team di Franco Pellizotti sono piuttosto fluide) sembrava addirittura in lizza per il successo ma ha dovuto cedere il passo ai più quotati Van der Poel e Girmay. La cronometro di domani potrebbe vedere ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - eritreait : Un'altra giornata memorabile per il ciclismo #Eritrea Biniam Ghirmay è 2° (sul podio) alla 1° Tappa del 105° Giro d… - andtrap : Va tutto bene nell'accettare il tutt'altro che sottinteso messaggio politico e la visibilità all'attuale mondo ungh… -