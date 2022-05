Dinamo Sassari-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Si recupera la ventesima giornata tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna: è l’ultimo confronto che si deve ancora giocare di tutti quelli che sono stati spostati a causa di problematiche legate al Covid-19. Continua il tour de force, con turnover, delle V nere. Nel giro di una settimana, infatti, sono questi gli impegni degli uomini di Sergio Scariolo: semifinale di EuroCup vinta a Valencia, questa partita, quella di domenica dell’ultima giornata contro Brescia (che non conta più nulla per la classifica, 1° e 3° posto sono già certi) e poi finale della competizione europea contro il Bursaspor. Sassari i playoff ormai li ha conquistati, e sta anch’essa cercando la forma giusta verso la parte di stagione che a un certo punto non sperava di raggiungere, ma che può ora andare a giocare con il doppio ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Si recupera la ventesima giornata tra Banco di SardegnaSegafredo: è l’ultimo confronto che si deve ancora giocare di tutti quelli che sono stati spostati a causa di problematiche legate al Covid-19. Continua il tour de force, con turnover, delle V nere. Nel giro di una settimana, infatti, sono questi gli impegni degli uomini di Sergio Scariolo: semifinale di EuroCup vinta a Valencia, questa partita, quella di domenica dell’ultima giornata contro Brescia (che non conta più nulla per la classifica, 1° e 3° posto sono già certi) e poi finale della competizione europea contro il Bursaspor.i playoff ormai li ha conquistati, e sta anch’essa cercando la forma giusta verso la parte di stagione che a un certo punto non sperava di raggiungere, ma che può ora andare a giocare con il doppio ...

