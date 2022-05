Digitale terrestre, chiude uno storico canale: che botta per il pubblico (Di venerdì 6 maggio 2022) Digitale terrestre Uno storico canale a breve scomparirà per sempre: i telespettatori purtroppo dovranno abituarsi a farne a meno Il Digitale terrestre ha diffuso le graduatorie delle emittenti che potranno continuare a trasmettere in Sicilia. La notizia ha sconvolto gli utenti perché molte canali storici rischiano di chiudere definitivamente. Nuova risontinizzazione per vedere questi canali (via Screenshot)Tra le varie televisioni costrette a chiudere c’è, anche, l’immortale, almeno fino ad oggi, Telejato. L’emittente storico, negli anni, ha reso un encomiabile servizio pubblico, soprattutto con le sue inchieste contro la criminalità organizzata. Già con l’introduzione del Digitale ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 maggio 2022)Unoa breve scomparirà per sempre: i telespettatori purtroppo dovranno abituarsi a farne a meno Ilha diffuso le graduatorie delle emittenti che potranno continuare a trasmettere in Sicilia. La notizia ha sconvolto gli utenti perché molte canali storici rischiano dire definitivamente. Nuova risontinizzazione per vedere questi canali (via Screenshot)Tra le varie televisioni costrette are c’è, anche, l’immortale, almeno fino ad oggi, Telejato. L’emittente, negli anni, ha reso un encomiabile servizio, soprattutto con le sue inchieste contro la criminalità organizzata. Già con l’introduzione del...

Advertising

fattoquotidiano : Tv, chiude Telejato: non ammessa alla graduatoria del digitale terrestre. Maniaci: “Non ci ha fermato la mafia ma l… - conpermesso : RT @EPalazzotto: Dopo 33 anni chiude #Telejato: la TV antimafia di #PinoManiaci è fuori dalla graduatoria del nuovo digitale terrestre. ‘N… - BotDuran : RT @radiokemonia: Stai ascoltando: Duran Duran-Planet Earth La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Kool & The Gang-Be My Lady La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: The Manhattan Transfer-Boy From New York City La musica anni 80 solo su -