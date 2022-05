Basket, Eurolega 2022-2023: russe escluse, ma il CSKA potrebbe comunque esserci (Di venerdì 6 maggio 2022) Alla Final Four 2022 di Eurolega, che scatteranno a Belgrado dal prossimo 19 maggio, manca pochissimo, eppure l’attenzione dei dirigenti della più importante competizione cestistica per club d’Europa è già rivolta alla stagione 2022-2023. Il rebus è solo uno: squadre russe si o squadre russe no? Al momento l’orientamento sembrerebbe quello di voler escludere interamente i roster russi dalla prossima Eurolega, anche se la posizione del CSKA è tutta da decifrare, dal momento che i moscoviti non sono una semplice squadra partecipante alla rassegna, ma fanno anche parte di quel novero di compagini che ha un proprietario detentore di una quota di proprietà dell’Eurolega stessa. A tal proposito, Nikola Vujcic, GM del Maccabi, intervenendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Alla Final Fourdi, che scatteranno a Belgrado dal prossimo 19 maggio, manca pochissimo, eppure l’attenzione dei dirigenti della più importante competizione cestistica per club d’Europa è già rivolta alla stagione. Il rebus è solo uno: squadresi o squadreno? Al momento l’orientamento sembrerebbe quello di voler escludere interamente i roster russi dalla prossima, anche se la posizione delè tutta da decifrare, dal momento che i moscoviti non sono una semplice squadra partecipante alla rassegna, ma fanno anche parte di quel novero di compagini che ha un proprietario detentore di una quota di proprietà dell’stessa. A tal proposito, Nikola Vujcic, GM del Maccabi, intervenendo ...

L'assalto ai campioni Dalla contingente situazione d'emergenza del conflitto tra Ucraina e Russia, sono arrivati a stagione inoltrata due fuoriclasse da Eurolega come il pesarese ex Milano e CSKA Daniel Hackett, che ha ... Schio campione d'Italia, la Virtus si arrende La stagione italiana del basket femminile si è chiusa al PalaDozza di Bologna. Alle ragazze della Virtus non è infatti ... con conseguente pass già conquistato per la prossima Eurolega . Schio si è ... I gemelli Lavrinovic salutano il basket Si sta per concludere la carriera dei gemelli Lavrinovic. I due lituani, ormai 42enni, sono stati tra i protagonisti assoluti della pallacanestro europea degli ultimi anni. Ksistof ha vestito la magli ... Euroleague: Shane Larkin è l'MVP di aprile Shane Larkin, playmaker dell'Anadolu Efes, è l'MVP di aprile in Euroleague. Il prodotto di Miami(FL) ha guidato i campioni in carica al successo nella serie contro l'Olimpia Milano. Nelle 7 partite di ...