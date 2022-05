Azovstal, evacuazione continua: salvati 50 civili (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Cinquanta civili – donne, bambini ed anziani – sono stati evacuati “con molte difficoltà” dall’impianto di Azovstal, a Mariupol. Ad annunciarlo è stata la vicepremier Iryna Vereshchuk. “Siamo riusciti oggi a fare uscire 50 donne, bambini ed anziani. Se domani andrà tutto secondo i piani, continueremo l’evacuazione”, ha aggiunto, accusando la parte russa di aver violato il cessate il fuoco in vigore durante le evacuazioni”. “Il processo di evacuazione dall’acciaieria è in corso. Per il momento è difficile commentarlo o parlare dei risultati perché non si è concluso. Quando quelle persone saranno in territorio sotto controllo ucraino, quando saranno stati presi in consegna e saranno in salvo, allora parleremo di numeri. Quindi è troppo presto per fare commenti”, ha dichiarato il governatore della regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Cinquanta– donne, bambini ed anziani – sono stati evacuati “con molte difficoltà” dall’impianto di, a Mariupol. Ad annunciarlo è stata la vicepremier Iryna Vereshchuk. “Siamo riusciti oggi a fare uscire 50 donne, bambini ed anziani. Se domani andrà tutto secondo i piani, continueremo l’”, ha aggiunto, accusando la parte russa di aver violato il cessate il fuoco in vigore durante le evacuazioni”. “Il processo didall’acciaieria è in corso. Per il momento è difficile commentarlo o parlare dei risultati perché non si è concluso. Quando quelle persone saranno in territorio sotto controllo ucraino, quando saranno stati presi in consegna e saranno in salvo, allora parleremo di numeri. Quindi è troppo presto per fare commenti”, ha dichiarato il governatore della regione ...

