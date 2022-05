Amore e sesso online: 3 consigli per vivere una relazione virtuale (Di venerdì 6 maggio 2022) C’è chi aspetta il colpo di fulmine facendo jogging al parco, alla cassa in negozio o attraversando la strada, e sono le intramontabili e nostalgiche romantiche. Poi c’è chi sta al passo coi tempi e, soprattutto in tempi di lockdown e spostamenti limitati, ha deciso di provare a conoscere persone virtualmente. Qualcuno le ha chiamate le relazioni dalla spunta verde, e forse ormai sono passate anche quelle. Di fatto, va ammesso che le relazioni di oggi sono molto diverse rispetto a quelle di soli pochi anni fa. Vanno sfatati alcuni miti e anche date le giuste rassicurazioni (e raccomandazioni). Abbiamo chiesto a Marvi Santamaria, esperta di dating online e organizzatrice del Festival delle Relazioni Digitali (7 e 8 maggio, in streaming ad accesso gratuito), durante il quale esperti/e di vari settori si interrogano su questa nuova normalità iperconnessa che stiamo ... Leggi su dilei (Di venerdì 6 maggio 2022) C’è chi aspetta il colpo di fulmine facendo jogging al parco, alla cassa in negozio o attraversando la strada, e sono le intramontabili e nostalgiche romantiche. Poi c’è chi sta al passo coi tempi e, soprattutto in tempi di lockdown e spostamenti limitati, ha deciso di provare a conoscere persone virtualmente. Qualcuno le ha chiamate le relazioni dalla spunta verde, e forse ormai sono passate anche quelle. Di fatto, va ammesso che le relazioni di oggi sono molto diverse rispetto a quelle di soli pochi anni fa. Vanno sfatati alcuni miti e anche date le giuste rassicurazioni (e raccomandazioni). Abbiamo chiesto a Marvi Santamaria, esperta di datinge organizzatrice del Festival delle Relazioni Digitali (7 e 8 maggio, in streaming ad accesso gratuito), durante il quale esperti/e di vari settori si interrogano su questa nuova normalità iperconnessa che stiamo ...

