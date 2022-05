Amici 21, spoiler eliminato: ecco chi non sarebbe in finale tra Alex, Albe, Serena e Dario (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale di Amici 21 si è registrata un paio di giorni fa e vi abbiano regalato dei succosi spoiler in merito i tre finalisti: Sissi, Luigi e Michele, quali sono gli ultimi due nomi che si aggiungono? Amici 21, spoiler eliminato: ecco chi non è in finale Secondo gli Amici del sito “Quello che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 6 maggio 2022) La semidi21 si è registrata un paio di giorni fa e vi abbiano regalato dei succosiin merito i tre finalisti: Sissi, Luigi e Michele, quali sono gli ultimi due nomi che si aggiungono?21,chi non è inSecondo glidel sito “Quello che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 21, spoiler eliminato: ecco chi non sarebbe in finale tra Alex, Albe, Serena e Dario - Martychiariello : RT @wtbnancy: piccolo spoiler delle storie di luigi dopo amici #Amici21 #caroligi - Vadim37724596 : @fabioambrosi @InfoAtac SPOILER: Infoatac non è Google Maps. Loro vi hanno avvisato almeno che il servizio della n… - sottounautobus : RT @wtbnancy: piccolo spoiler delle storie di luigi dopo amici #Amici21 #caroligi - afoolwhodreams_ : SPOILER #MULTIVERSEOFMADNESS - - - - - - - - - - - _ BEH CHE DIRE AMICI PT2 -