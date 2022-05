Ucraina: Kiev, ‘morti 24.700 soldati russi, distrutti 1.092 tank' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 24.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 24.700 uomini, 1.092 carri armati, 2.651 mezzi corazzati, 499 sistemi d'artiglieria, 169 lanciarazzi multipli, 83 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 196 aerei, 155 elicotteri, 1.907 autoveicoli, 10 unità navali, 76 cisterne di carburante e 312 droni. Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 24.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 24.700 uomini, 1.092 carri armati, 2.651 mezzi corazzati, 499 sistemi d'artiglieria, 169 lanciarazzi multipli, 83 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 196 aerei, 155 elicotteri, 1.907 autoveicoli, 10 unità navali, 76 cisterne di carburante e 312 droni.

Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - NicolaPorro : Il parlamento ucraino ha approvato una nuova stretta sui partiti #filorussi. #Kiev ha completato la sua 'europeizza… - TgLa7 : #UkraineRussiaWar Un missile russo si e' abbattuto questa sera in una regione montuosa della Transcarpazia.Lo rifer… - VedeleAngela : RT @bordoni_russia: I servizi ucraini dicono che in Spagna è stato detenuto Anatoly Sharij, video blogger ucraino oppositore del governo di… - StefaniaFalone : RT @fanpage: È morto Oleksandr Makhov, giornalista ucraino e volto noto della tv di Kiev che si era unito all’esercito combattente in prima… -