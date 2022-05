Tennis: Atp Madrid, Nadal salva 4 match-point e approda ai quarti (Di giovedì 5 maggio 2022) Madrid, 5 mag. - (Adnkronos) - Rafael Nadal salva 4 match-point nel tie-break finale e approda ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). Lo spagnolo, numero 4 del mondo e terza testa di serie, supera il belga David Goffin, numero 60 Atp, con il punteggio di 6-3, 5-7 7-6 (11-9) dopo oltre tre ore di partita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022), 5 mag. - (Adnkronos) - Rafaelnel tie-break finale eaidi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.744.165 euro). Lo spagnolo, numero 4 del mondo e terza testa di serie, supera il belga David Goffin, numero 60 Atp, con il punteggio di 6-3, 5-7 7-6 (11-9) dopo oltre tre ore di partita.

