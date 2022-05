Stranger Things 4 | cos' è la misteriosa Creel House?

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tutto fa pensare che la quarta stagione disia molto più spaventosa della precedente, non solo perché c'è la promessa del ritorno del dottor Brenner (alias il "papà" di Undici) o perché potremmo scoprire di più sui brutali esperimenti che sono stati eseguiti sui bambini, ma anche perché compare nella storia una vera e propria casa infestata. Il primo teaser della stagione 4 ha confermato che Hopper è vivo da qualche parte in Russia, il secondo ci ha portato nella Rainbow Room con i possibili compagni di prigionia di Undici (sappiamo che Undi non è stata l'unica bambina a finire nelle grinfie di Brenner, ma non abbiamo ancora visto cosa è successo agli altri), e il più recente ci invita a, una casa dove, a quanto pare, è successo qualcosa di strano e spaventoso alcuni anni fa. I fratelli ...

Inoltre i fratelli Russo hanno comprato i diritti di un mio romanzo per farne una serie su Netflix , ma ci stanno lavorando anche quelli di". La sceneggiatrice Eleonora Ceci commenta ...... su cui vengono poi inseriti ulteriori tratti abbastanza tipici e poco ispirati, al punto che alcuni passaggi ricordano emozioni e sensazioni vissute con. Non stupisce questa ... Stranger Things 4, gli attori della serie svelano i loro momenti preferiti sul set La quarta stagione della serie dei Duffer ci porterà in una misteriosa casa infestata dove sono successe cose soprannaturali ...