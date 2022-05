Starliner ci riprova (Di giovedì 5 maggio 2022) La capsula Starliner della Boeing è tornata sulla rampa di lancio per la seconda missione Orbital Flight Test (OFT). Se tutto andrà come previsto alla fine di quest'anno/inizio 2023 i primi astronauti potrebbero salire sulla ISS con il nuovo veicolo spaziale. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 5 maggio 2022) La capsuladella Boeing è tornata sulla rampa di lancio per la seconda missione Orbital Flight Test (OFT). Se tutto andrà come previsto alla fine di quest'anno/inizio 2023 i primi astronauti potrebbero salire sulla ISS con il nuovo veicolo spaziale.

