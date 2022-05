Spider-Man, Tobey Maguire: "Nel bacio sottosopra con Kirsten Dunst stavo soffocando" (Di giovedì 5 maggio 2022) Tobey Maguire ha confessato che durante la celebre scena del bacio sottosopra in Spider-Man stava soffocando. Ormai è uno dei baci più famosi della storia del cinema. Ma Tobey Maguire ha svelato il retroscena del celebre bacio sottosopra a Kristen Dunst in Spider-Man confessando che durante la scena in questione stava soffocando. Il 46enne Tobey Maguire ha ricordato l'esperienza del bacio in occasione del 20° anniversario di Spider-Man celebrato su Variety spiegando: "C'era la pioggia che mi scendeva dal naso... e poi Kirsten ha tirato la maschera fino al naso bloccando il passaggio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022)ha confessato che durante la celebre scena delin-Man stava. Ormai è uno dei baci più famosi della storia del cinema. Maha svelato il retroscena del celebrea Kristenin-Man confessando che durante la scena in questione stava. Il 46enneha ricordato l'esperienza delin occasione del 20° anniversario di-Man celebrato su Variety spiegando: "C'era la pioggia che mi scendeva dal naso... e poiha tirato la maschera fino al naso bloccando il passaggio ...

