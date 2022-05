Per stare bene psicologicamente occorre fare attività fisica. Lo dimostra anche un recente studio secondo cui bastano poco più di 15 minuti per ottenere benefici (Di giovedì 5 maggio 2022) Sport e salute mentale vanno di pari passo. Lo dicono gli esperti e lo dimostra la ricerca Global State of Mind Index commissionata da ASICS. Oltre a evidenziare il forte legame tra attività fisica e benessere psicologico, ha messo in luce anche l’impatto potenzialmente preoccupante che scarsi livelli di sport possono avere sulle giovani generazioni in tutto il mondo. Ma quanto occorre muoversi per sentirsi meglio? Sport e salute mentale: 7 cose da sapere per allenarsi e vivere meglio guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Sport e salute mentale vanno di pari passo. Lo dicono gli esperti e lola ricerca Global State of Mind Index commissionata da ASICS. Oltre a evidenziare il forte legame trassere psicologico, ha messo in lucel’impatto potenzialmente preoccupante che scarsi livelli di sport possono avere sulle giovani generazioni in tutto il mondo. Ma quantomuoversi per sentirsi meglio? Sport e salute mentale: 7 cose da sapere per allenarsi e vivere meglio guarda le foto ...

