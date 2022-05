Ostia | il Municipio s’impegna ad aprire i varchi al mare entro il 2023

(Di giovedì 5 maggio 2022)– Realizzare un varco per ilogni 300 metri, così come previsto dalla legge. E’ l’impegno preso dalX, che oggi ha votato una proposta di risoluzione che promette di fare breccia nel cosiddetto “lungomuro” di. Presentato dal consigliere Raffaele Biondo e firmato da tutta la maggioranza, il documento incarica il Palazzo del Governatorato di “procedere alla predisposizione di un ‘piano’ secondo quanto stabilito dal R.R. 19/2016, ovvero uno ogni 300 metri, nonché alla predisposizione di un piano temporale di realizzazione degli stessila stagione balneare“. “Per garantire la presenza di un varco di accesso pubblico al– si legge ancora nella risoluzione, fortemente voluta dall’associazione ...

Ce ne sarà uno ogni 300 metri, come previsto dalla legge. Anche a costo di revocare (parzialmente) alcune concessioni ...