Ora anche Gucci accetta le criptovalute. La rivoluzione è in atto (Di giovedì 5 maggio 2022) photo: gettyimages Ve ne avevamo già parlato di recente, la pandemia ha dato nuovo impulso allo shopping 3.0 e 4.0. Ovvero alla distribuzione multicanale con diversi format che sfruttano il mondo fisico e il mondo virtuale. Questa apertura consente ai clienti di comprare fruendo tutte le modalità del digitale. E alle aziende di produrre di più e in sintonia con le reali richieste del consumatore. Morale della favola? Come spesso accade, la moda è tra i primi settori a buttarsi di testa nel mare dei nuovi metodi e linguaggi. Così, sono già diversi i negozi di moda che accettano i pagamenti in criptovaluta. E, senza voler fare previsioni galattiche, aumenteranno sempre più. Una cosa è certa: sentiremo molto parlare, per esempio, delle criptovalute Gucci. Ultima maison in ordine di tempo a salire sulla giostra della crypto-revolution.

