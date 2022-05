No Tav | torna libera Dana Lauriola

(Di giovedì 5 maggio 2022). La militante di Askatasuna e portavoce No Tav in carcere dal settembre 2020 lo annuncia sui social: “Torno. Di uscire, di respirare, di guardare i lunghi orizzonti, di sentire l’odore dell’erba. Di alzarmi e decidere cosa fare, di prepararmi per andare a letto e poi cambiare idea ed uscire. Andare al pub. Citofonare ad un amico. Rivedere le persone che amo, che nel frattempo hanno avuto figli, vissuto lutti, qualche ruga in più. Complici, nel dolore provocato da questa separazione, ma col cuore pieno di felicità perché la vita ci permette ancora una volta di stringerci forte. Che grande fortuna. E fa girare la testa questa libertà, così desiderata in questo lungo tempo ed ora così maestosa e potente. La rabbia per il tempo negato fa scendere qualche lacrima, ...

Dana Lauriola è tornata libera. La portavoce del movimento No Tav arrestata nel settembre 2020 per una condanna definitiva a due anni, ha finito di scontare la pena. Lo annuncia la stessa Lauriola con ...