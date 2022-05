L’estate che verrà, che turismo ci aspetta dopo la fine delle restrizioni e i luoghi dove andremo in vacanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è un pesce d’aprile: dal 1° aprile termina infatti, a poco più di due anni dalla sua introduzione, lo stato d’emergenza introdotto per fronteggiare gli effetti della pandemia di Covid-19. La decisione del governo Draghi di non prolungare le regole stabilite nel marzo 2020 apre nuovi scenari per il settore turistico, uno dei più danneggiati dal Coronavirus. Ma sarà vera ripartenza? Solo il tempo potrà dirlo: nel frattempo molte delle restrizioni ai viaggi sono finalmente cadute con questo passaggio, e le prospettive per L’estate ci parlano di vacanze che inizieranno a guardare oltre i confini nazionali. In tanti continueranno a scegliere l’Italia per i loro viaggi, ma con il ritorno dei turisti internazionali le prospettive sembrano finalmente virare verso il bello. PaesiOnLine, portale leader del settore turistico in Italia, ha ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022) Non è un pesce d’aprile: dal 1° aprile termina infatti, a poco più di due anni dalla sua introduzione, lo stato d’emergenza introdotto per fronteggiare gli effetti della pandemia di Covid-19. La decisione del governo Draghi di non prolungare le regole stabilite nel marzo 2020 apre nuovi scenari per il settore turistico, uno dei più danneggiati dal Coronavirus. Ma sarà vera ripartenza? Solo il tempo potrà dirlo: nel frattempo molteai viaggi sono finalmente cadute con questo passaggio, e le prospettive perci parlano di vacanze che inizieranno a guardare oltre i confini nazionali. In tanti continueranno a scegliere l’Italia per i loro viaggi, ma con il ritorno dei turisti internazionali le prospettive sembrano finalmente virare verso il bello. PaesiOnLine, portale leader del settore turistico in Italia, ha ...

