In fuga in Alabama, guardia carceraria libera un detenuto e scappa via con lui (Di giovedì 5 maggio 2022) Il detenuto Casey White stava scontando una condanna per omicidio. A restituirgli la libertà l'agente Vicki White, una guardia carceraria che la polizia si è affrettata a spiegare non esser in nessun ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) IlCasey White stava scontando una condanna per omicidio. A restituirgli la libertà l'agente Vicki White, unache la polizia si è affrettata a spiegare non esser in nessun ...

