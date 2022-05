Advertising

Agenzia askanews

Ad aprile il livello di crescita del settore edile italiano è proseguito su valori notevolmente espansivi, ma rallentando ai minimi da sei mesi a causa della crescita più debole, da un anno a questa ...La Cina: colpisce il calo dell'occupazione Ma le statistiche non rendono giustizia al disagio ... Il nostro Du, agentedi Guangzhou sotto pseudonimo, confessa che sta cercando di ... Immobiliare frena a minimi 6 mesi ma ad aprile resta netta crescita Roma, 5 mag. (askanews) - Ad aprile il livello di crescita del settore edile italiano è proseguito su valori notevolmente espansivi, ma ...la seconda è stata quella di bloccare l'utilizzo anche di tutti gli altri incentivi per interventi sugli immobili, per i quali il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura consentiva ...