I teorici della resa mascherati da amici della pace (Di giovedì 5 maggio 2022) L'intellettuale di sinistra-destra (o di destra-sinistra) lo riconosci subito: quando c'è da fare o sostenere una guerra ha dei dubbi, quando c'è da avere dei dubbi fa o sostiene una guerra. *** *** In Italia il pacifismo non è la volontà della pace ma la volontà della resa altrui. Non bisognerebbe mai dimenticare, infatti, che il pacifismo è stata un'arma politica usata dal regime comunista dell'Urss e dal Pci in Italia. Solo i cazzoni antiamericani che albergano nella Lega di Salvini potevano essere così bravi da subire questa vetero-egemonia della propaganda comunista. *** *** Il pacifista italiano, succube intellettuale delle vecchie categorie pacifiste sovietiche, vuole la pace in Ucraina e così sostiene che gli ucraini si debbano ...

