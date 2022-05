Eurovision Song Contest 2022, Gigliola Cinquetti ospite della finale a Torino (Di giovedì 5 maggio 2022) La cantante ha vinto il festival a soli 16 anni, nel 1964, con Non ho l'età, una canzone che è rimasta nel cuore del pubblico Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 maggio 2022) La cantante ha vinto il festival a soli 16 anni, nel 1964, con Non ho l'età, una canzone che è rimasta nel cuore del pubblico

RaiRadio2 : Mancano pochi giorni all’evento musicale più atteso dell’anno! ?? Eurovision Song Contest ?? 10-12-14 maggio… - Agenzia_Ansa : L'Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio sarà seguito in Eurovisione da 200 milioni di persone. Il co… - Tg3web : Tappa londinese per il tour di Mahmood, atteso la prossima settimana all'appuntamento dell'Eurovision Song Contest… - paoloigna1 : RT @Agenzia_Ansa: L'Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio sarà seguito in Eurovisione da 200 milioni di persone. Il costo è… - OfferteLavoroTO : Eurovision Song Contest, ecco l'effetto speciale: per ogni euro investito, 7 finiscono ad alberghi, bar e ristoranti -