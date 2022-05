Enel | nel primo trimestre utile netto +18 | 9% | Mol +6 | 8%

(Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – Nel2022ha realizzato un risultatoordinario del gruppo per 1.443 milioni di euro (1.214 milioni di euro neldel 2021, +18,9%) e un Ebitda ordinario a 4.486 milioni di euro (4.199 milioni di euro nel2021, +6,8%). E’ quanto comunica la società, indicando un risultato operativo a 2.679 milioni in crescita del 4,4% rispetto ai 2.565 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi sono stati 34.958 milioni di euro (18.490 milioni di euro neldel 2021, +89,1%). L'articolo L'Opinionista.

