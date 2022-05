Advertising

infoitinterno : Costabissara (VI), morte sul lavoro: operaio annega in un canale - Magnacaura : RT @SkyTG24: Costabissara (VI), morte sul lavoro: operaio annega in un canale - PivaEdoardo : RT @SkyTG24: Costabissara (VI), morte sul lavoro: operaio annega in un canale - SkyTG24 : Costabissara (VI), morte sul lavoro: operaio annega in un canale -

... mercoledì 4 maggio, poco prima delle 12.30, in via Martiri della Libertà , a. Un ... ma il tutto si è rivelato inutile e il medico non ha potuto fare altro che dichiararne la. Il ......si è verificato in provincia di Vicenza dove un 60enne dipendente del Comune diè ... e questo lascia aperto il dubbio che a provocare ladell'agricoltore, oltre al trauma dell'...(Oggi Treviso) Il medico ha dichiarato la morte del dipendente comunale ... Il tragico incidente mortale è avvenuto, verso le 13, in via Martiri della Libertà a Costabissara. (ilgazzettino.it) ...Il tragico incidente mortale è avvenuto, verso le 13, in via Martiri della Libertà a Costabissara. Sul luogo della tragedia ... Spisal per i rilievi del caso Il medico ha dichiarato la morte del ...