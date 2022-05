Comune di Salerno | buoni spesa Covid | approvate le graduatorie definitive

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stata pubblicata la determina n. 2056 del 04/05/2022 di approvazione dellerelative ai, con l’elenco degli ammessi finanziati, ammessi non finanziati, sospesi e non ammessi. Con Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 05/05/2022 si è proceduto a stanziare ulteriori risorse a copertura anche degli ammessi non finanziati dai fondi governativi. Il ritiro deiper gli ammessi finanziati e non finanziati è previsto presso i 5 Segretariati Sociali di zona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 a partire dal 16 maggio, secondo le indicazioni riportate nell’allegato “Punti di ritiro”. Inoltre, sarà data una ulteriore possibilità a coloro che sono ...