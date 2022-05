Come ha fatto il Real Madrid a vincere una partita già persa (Di giovedì 5 maggio 2022) “È finita! È finita! Impresa incredibile del Real Madrid, che va in finale per la diciassettesima volta nella sua storia!”Partiamo dalla fine per provare a capire qualcosa di quanto accaduto ieri sera nella semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City. Anche se, vi avvertiamo sin da subito, sarà impossibile trovare una spiegazione logica, sensata e razionale. Con la frase che apre questo articolo, la magnifica (e pure provata) voce di Sandro Piccinini ha messo il punto esclamativo su 210 minuti di pura follia. In cui forse qualcuno pensava di aver visto tutto all’andata. In cui sicuramente tanti, praticamente tutti, erano convinti che fosse ormai finita per i blancos, sotto 1-0 allo scoccare dell’89’. Rodrygo Real MadridIl grande errore del Manchester City è stato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) “È finita! È finita! Impresa incredibile del, che va in finale per la diciassettesima volta nella sua storia!”Partiamo dalla fine per provare a capire qualcosa di quanto accaduto ieri sera nella semifinale di ritorno trae Manchester City. Anche se, vi avvertiamo sin da subito, sarà impossibile trovare una spiegazione logica, sensata e razionale. Con la frase che apre questo articolo, la magnifica (e pure provata) voce di Sandro Piccinini ha messo il punto esclamativo su 210 minuti di pura follia. In cui forse qualcuno pensava di aver visto tutto all’andata. In cui sicuramente tanti, praticamente tutti, erano convinti che fosse ormai finita per i blancos, sotto 1-0 allo scoccare dell’89’. RodrygoIl grande errore del Manchester City è stato ...

