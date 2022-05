Chi è il diavolo e perché ne parliamo sempre più spesso (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un argomento di cui parliamo sempre più spesso: il diavolo! spesso lo rappresentiamo con il forcone, le corna, gli occhi arrossati se non proprio rosso fuoco, la coda, insomma tutto fuorché il “demone tentatore”. Chi si sentirà tentato, attratto, da questo diavolo così brutto, respingente? Eppure sappiamo che il diavolo è “il tentatore”, diciamo tutti così. E in un’epoca che si dice segnata dal relativismo appare proprio che ne abbiamo un tremendo bisogno. Gli avversari politici diventano facilmente il nemico, e i nemici, quelli veri, il “male assoluto”. Questa corsa all’assolutizzazione sorprende quando, all’apparenza, la cultura prevalente sarebbe relativista, sottoposta alla dittatura del relativismo. Facciamo un esempio: quanto si è fatto ricorso a Hitler in ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è un argomento di cuipiù: illo rappresentiamo con il forcone, le corna, gli occhi arrossati se non proprio rosso fuoco, la coda, insomma tutto fuorché il “demone tentatore”. Chi si sentirà tentato, attratto, da questocosì brutto, respingente? Eppure sappiamo che ilè “il tentatore”, diciamo tutti così. E in un’epoca che si dice segnata dal relativismo appare proprio che ne abbiamo un tremendo bisogno. Gli avversari politici diventano facilmente il nemico, e i nemici, quelli veri, il “male assoluto”. Questa corsa all’assolutizzazione sorprende quando, all’apparenza, la cultura prevalente sarebbe relativista, sottoposta alla dittatura del relativismo. Facciamo un esempio: quanto si è fatto ricorso a Hitler in ...

