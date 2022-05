Borseggiatrici Rom svuotano il conto di un' anziana | era stata derubata sul bus

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ieri, la Polizia di Stato a Milano ha denunciato in stato di libertà due donne bosniache per furto pluriaggravato e indebito utilizzo delle carte di credito in concorso. Gli agenti del Commissariato ...

... sono riusciti ad individuare e denunciare le due, di 25 e 29 anni, domiciliate in via Bolla a Milano , in alcuni camper utilizzati da cittadinicon numerosi precedenti penali ......con divieto di dimora nel comune di Milano ma domiciliate in alcuni camper usati da famigliein ... Lein azione sul filobus 91 Subito dopo il furto, le donne, dopo avere individuato ...Ieri, la Polizia di Stato a Milano ha denunciato in stato di libertà due donne bosniache per furto pluriaggravato e indebito utilizzo delle carte di credito in concorso. Gli agenti ...Impossessatesi di bancomat e carta di credito, avevano trovato il pin su un bigliettino, riusecndo a spendere oltre duemila euro dell'anziana ...