Booker T duro contro Ryback: “Non ho rispetto per lui e glielo direi in faccia” (Di giovedì 5 maggio 2022) Ryback che si scaglia contro la WWE ed in particolare contro Vince McMahon con parole al veleno non rappresenta certo una novità. Qualche giorno fa ha però superato il limite quando in un suo post su Twitter, poi cancellato, ha tirato in mezzo la mamma del Chairman, da poco scomparsa, utilizzando l’espressione “pu***na”. La reazione del web non si è fatta attendere. Ora anche il WWE Hall Of Famer Booker T ha parlato della vicenda. “Non ho rispetto per lui” Booker T, durante il proprio podcast “Hall Of Fame”, ha parlato di Ryback e del tweet in cui, qualche giorno fa, si è spinto a tirare in mezzo la mamma del Chairman. Non è la prima volta che l’ex WWE si scaglia contro il Chairman, ma questa volta ha superato il limite. Ecco un estratto ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022)che si scagliala WWE ed in particolareVince McMahon con parole al veleno non rappresenta certo una novità. Qualche giorno fa ha però superato il limite quando in un suo post su Twitter, poi cancellato, ha tirato in mezzo la mamma del Chairman, da poco scomparsa, utilizzando l’espressione “pu***na”. La reazione del web non si è fatta attendere. Ora anche il WWE Hall Of FamerT ha parlato della vicenda. “Non hoper lui”T, durante il proprio podcast “Hall Of Fame”, ha parlato die del tweet in cui, qualche giorno fa, si è spinto a tirare in mezzo la mamma del Chairman. Non è la prima volta che l’ex WWE si scagliail Chairman, ma questa volta ha superato il limite. Ecco un estratto ...

