(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il percorso di redenzione di, dopo ben due anni di costruzione, sta finalmente arrivando a compimento e, similmente a quanto fatto da Chris Jericho lo scorso anno,sta affrontando una serie di avversari scelti da MJF, al termine della quale, presumibilmente, otterrà un match per la rescissione del contratto che lo tiene legato a Maxwell proprio contro quest’ultimo; uno degli ultimi act che ha visto i due ancora in alleanza è stato quello del Pinnacle, che includeva anche Shawn Spears e gli FTR, chereputa due dei suoi più. La freddezza di Harwood “. Mostrerò la mia gratitudine e ringrazierò quei due per il resto della mia carriera. Dax è uno che sta davvero per ...

Zona_Wrestling : #WWE Wardlow: 'Gli FTR sono miei grandi mentori' - -

I risultati di AEW Revolution 2022 Eddie Kingston batte Chris Jericho Dopoaccesi scontri ... "Face of the Revolution" Ladder Match :vs Keith Lee vs Orange Cassidy vs Christian Cage vs ...A scontrarsi saranno, Hobbs, Ricky Starks, Orange Cassidy, il neo arrivato Keith Lee e ... Sulla sua strada si è però intromesso Bryan Danielson cheha proposto di fare squadra con lui per ...