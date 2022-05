(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ultimo allievo della Harvard russa, prima all’Onu e poi agli Esteri, per 28 anni è stato un interlocutore difficile ma affidabile. La deriva di oggi e il disperato adeguamento al Cremlino in guerra

... ma modificando il meno possibile i sistemi produttivi e lo stile di, e puntando su tecnologie ... Interruzione edella produzione agricola e maggior stress delle comunità rurali nel sud - ...Significherebbe che hanno sacrificato inutilmente ladi migliaia di soldati e hanno perso così ...anni è stata costruita sulla base di una visione del mondo secondo cui l'Occidente è in. ... Vita e declino di Lavrov, il duro che sapeva parlare all'Occidente (di G. Carrer) Ma la sua parabola è in declino da alcuni anni. Sembra seguire quella dei rapporti ... La guerra ha colpito anche la vita privata di Lavrov. Un rapporto stilato nel settembre scorso dalla squadra ...Nonostante la proposta allettante, il nostro uomo declina gentilmente l’offerta, ricordandosi che in Colombia le controversie non si risolvono attraverso gli avvocati. Francesco Pazienza ha vissuto ...