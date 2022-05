Vigile tenta di bloccare uno scooter con un calcio: il video è virale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci sarà un'indagine interna alla Polizia Locale di Rimini circa il comportamento di un agente che con un calcio ha tentato di fermare un ragazzino in scooter durante una presunta corsa clandestina , ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci sarà un'indagine interna alla Polizia Locale di Rimini circa il comportamento di un agente che con unhato di fermare un ragazzino indurante una presunta corsa clandestina , ...

Advertising

zazoomblog : Vigile tenta di bloccare uno scooter con un calcio: il video è virale - #Vigile #tenta #bloccare #scooter - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Il gesto dell'agente in borghese è avvenuto a Rimini, durante un intervento per corse clandestine tra giovanissimi. Il vide… - MariellaLoi : Gare clandestine, il vigile tenta di bloccare lo scooter con un calcio - - ilgiornale : Il gesto dell'agente in borghese è avvenuto a Rimini, durante un intervento per corse clandestine tra giovanissimi.… - giacDomenico : Gare clandestine, il vigile tenta di bloccare lo scooter con un calcio -