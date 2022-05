Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 4 MAGGIOORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, SI VIAGGIA A RILENTO DA VIA ARDEATINA A VIA APPIA RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO ALLA CAPITLAE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTELNO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI TRAFFICO INTENSO E RALLENTANTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...